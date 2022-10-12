موسيماني يتحدث عن: الفوز أمام نجران.. وأزمة في الفريق

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يرى المدير الفني الجنوب أفريقي للأهلي، بيتسو موسيماني، إن العودة مرة أخرى والتسجيل خلال مباراة نجران يعكس شخصية اللاعبين والفريق.

وقال موسيماني في تصريحات عقب المباراة:”استطعنا العودة وفزنا بهدفين، وهذا يعكس شخصية اللاعبين وكنت قلقُا بعدما استقبلنا هدفا من أن نصاب بالإحباط، لكننا قاتلنا، وأظهر اللاعبون روحًا قتالية في الشوط الثاني، ونجحوا في خطف الثلاث نقاط، ونحتاج المزيد مستقبلاً”.

وأتم مدرب الأهلي تصريحاته بقوله:”طالبت اللاعبين بين الشوطين بإظهار الروح القتالية والعودة في النتيجة، لإسعاد الجماهير الكبيرة الحاضرة، فاستجابوا وكانوا في الموعد وبصراحة الفريق ليس جيدًا أبدًا من الناحية البدنية، وكنت أتسائل ماذا كانوا يفعلون قبل بداية الموسم؟.. ولكن ليس لديّ وقت للعمل على الجوانب اللياقية لأن الوقت ضيق في ظل تتابع المباريات”.



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Source akhbaar24

