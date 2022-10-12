مدير تعليم البكيرية يطلع على البرنامج التأهيلي للمسابقات العلمية للطلاب الموهوبين

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اطلع مدير تعليم البكيرية خالد بن راجح الراجح – أمس – على البرنامج التأهيلي للمسابقات العلمية للطلاب الموهوبين ، والذي ينظمه قسم الموهوبين ومركز الموهوبين المقام على الملاعب المجمعة على طريق الملك عبدالله .

وأوضح رئيس قسم الموهوبين مسلم بن محمد المزيني أن البرنامج يستهدف نخبةً من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية وعددهم 30 طالبا بهدف تأهيل الطلاب وتمكينهم؛ لتنفيذ بحوث علمية وابتكارات خاصة، وتجهيزها كمشاريع علمية لحين إتمامها؛ بهدف المشاركة في المعرض العلمي القادم والمسابقات العلمية ضمن خطة وزارة التعليم.

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Source almnatiq

