مستجدات الغزو.. قصف روسي جديد وكييف تقول بأن موسكو أطلقت سراح 32 أسير حـرب

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شنّت القوات الروسية، أمس (الثلاثاء)، ضربات كثيفة على بنى تحتية أوكرانية، وسط تعهدات غربية بمحاسبة الرئيس فلاديمير بوتين على هذه الهجمات، فيما قالت كييف إن 32 أسير حرب عادوا إلى الوطن في عملية تبادل أسرى حرب مع روسيا.

قصف روسي جديد

شنّت القوات الروسية ضربات غير مسبوقة طالت كييف والعديد من المدن الأوكرانية الأخرى، وأسفرت عن سقوط ما لا يقلّ عن 19 قتيلاً و105 جرحى في صفوف المدنيين.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شركاء بلاده إلى المساهمة في إنشاء درع جوية لصدّ الضربات الروسية، حيث أدانت مجموعة الدول السبع هذه الهجمات بأشد العبارات، مشيرةً إلى أن الهجمات العشوائية على المدنيين الأبرياء تشكل جريمة حرب، متعهدةً بمحاسبة بوتين والمسؤولين عن هذه الضربات.

تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا ومساعدات عسكرية أمريكية جديدة

قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، إن 32 أسير حرب عادوا إلى الوطن في عملية تبادل أسرى حرب مع روسيا، من بينهم ضباط ورقباء وجنود من القوات المسلحة كان كثير منهم في عداد المفقودين.

فيما أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن بلاده تعجل بشحن أنظمة صواريخ “ناسامز” المتقدمة للدفاع الجوي إلى أوكرانيا، بعد تعرضها لوابل من الهجمات الصاروخية المدمرة من روسيا.

بايدن: بوتين أساء تقدير قدرة قواته على الغزو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة أجرتها معه شبكة “CNN” الأمريكية، إنّ بوتين “أساء تقدير” قدرة قواته على احتلال أوكرانيا، و”حساباته أخطأت تماماً” بالنسبة للمقاومة التي كان يتوقّع أن يواجهها.

ومن جانبه، أبدى بوتين انفتاحه على حوار مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول محطة زابوريجيا، وذلك لدى استقباله المدير العام للوكالة رافاييل غروسي في سان بطرسبرغ في جنوب غرب روسيا.



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Source akhbaar24

