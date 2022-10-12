أبوبكر: النصر يجب أن يكون في القمة.. ولم أصل لمستواي المعهود

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أبدى المحترف الكاميروني بصفوف النصر، فنسنت أبوبكر، سعادته بالفوز مع فريقه برباعية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهم بنظيرهم العدالة ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن.

وقال أبوبكر عقب المباراة التي أٌقيمت مساء يوم أمس الثلاثاء:”النصر نادي كبير، ويجب أن يكون في القمة دومًا، وينتصر في كل لقاء ولم أصل حتى الآن إلى مستواي المعهود، وأعد جماهير النصر أن أعطي أكثر في المباريات المقبلة”.

وأتم المحترف الكاميروني بصفوف النصر تصريحاته بقوله:”رئيس النادي جلب لاعبين كبار للمنافسة على المراكز الأولى، والآن وصلنا للمركز الثاني، وهدفنا الأول الحصول على المركز الأول، ويتطلب ذلك جهدًا أكبر”.



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Source akhbaar24

