شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. تجديد عقد ثنائي الفريق وموقف شيكابالا من مواجهة فلامبو البوروندي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 11- 10- 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها تجديد عقد ثنائي الفريق وجاهزية شيكابالا وعاشور لمواجهة فلامبو البوروندي بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الزمالك كالآتي:



أخبار الزمالك اليوم.. مشاركة الصفقة الجديدة في التدريبات الجماعية

شهدت تدريبات الزمالك التي أقيمت اليوم الثلاثاء، لأول مرة مشاركة عمرو السيسي لاعب الوسط المنضم حديثًا من طلائع الجيش خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وتعاقد الزمالك مع السيسي قادمًا من صفوف الفريق العسكري، لتدعيم خط الوسط بناءً على رغبة البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، قبل بداية الموسم الجديد.

أخبار الزمالك اليوم.. تجديد عقد ثنائي الفريق





استطاعت إدارة نادي الزمالك، تمديد تعاقد حسام عبد المجيد وسيد عبد الله نيمار ثنائي الفريق وإعلان استمرارهم داخل ميت عقبة.

ويأتي ذلك ضمن خطة الإدارة لتأمين اللاعبين الشباب الذين ظهروا بشكل مميز خلال الموسم الماضي، ونجحوا فى تحقيق لقب الدوري المصري.



أخبار الزمالك اليوم.. شيكابالا وإمام عاشور جاهزان لمواجهة فلامبو



خاض لاعبو الزمالك، البدلاء والمستبعدين من مواجهة فلامبو الأخيرة، فقرة خططية خاصة خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وأعلن الجهاز الطبي جاهزية كل من محمود عبد الرازق شيكابالا وإمام عاشور ثنائي الفريق، لخوض مباراة فلامبو البوروندي، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.



أخبار الزمالك اليوم.. فيريرا يقرر دخول الفريق معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة فلامبو البوروندي



قرر الجهاز للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، الدخول في معسكر مغلق يوم الخميس المقبل بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويرغب فيريرا في إضافة مزيد من التركيز على اللاعبين، خاصةً أنه يرغب في العبور لدور المجموعات والمنافسة على اللقب القاري.