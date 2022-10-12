شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. كولر يحتفظ بثنائية الوسط أمام الاتحاد المنستيري وسافيو يكشف حقيقة حسابه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 11- 10- 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها استقرار كولر على خط وسطه أمام الاتحاد المنستيري، ونفي سافيو امتلاكه حساب على تويتر.



ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار النادي الأهلي كالآتي:



أخبار الأهلي اليوم.. كولر يحافظ على ثنائية الوسط أمام الاتحاد المنستيري

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، استمرار الدفع بثنائية عمرو السولية وأليو ديانج في وسط الفريق خلال مباراة الاتحاد المنستيري التونسي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويأتي قرار المدرب السويسري، بعد ظهور الثنائي بمستوى رائع في مباراة الذهاب التي انتهت في تونس لصالح الفريق بهدف دون رد.



أخبار الأهلي اليوم.. سافيو يكشف حقيقة امتلاك حساب على تويتر

أكد البرازيلي برونو سافيو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عدم امتلاكه لحساب عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ونشر سافيو صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، مطالبا الجماهير توخي الحذر من التعامل مع تلك الحسابات الوهمية التي تحمل اسمه والتي تنشر بعض الشائعات.



أخبار الأهلي اليوم.. كولر يفاجئ نجم الفريق بعد مستواه أمام الاتحاد المنستيري

نال أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إشادة الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

يأتي ذلك بعد المستوى الجيد الذي ظهر به اللاعب في مباراة الاتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال إفريقيا، رغم عودته من فترة قصيرة بعد تعافيه من قطع الرباط الصليبي.

أخبار الأهلي اليوم.. الفريق يعود للتدريبات بعد نهاية الراحة

يستأتف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، تدريباته غدٍ الأربعاء، استعدادًا لمباراة الاتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يتدرب الأهلي غدٍ بعدما حصل على راحة سلبية من التدريبات اليوم، عقب عودته للقاهرة بعد إنتهاء مباراة الذهاب أمام بطل تونس بملعبه.