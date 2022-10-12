تجرش قشورها جرشاً.. “الخضيري”: هذه 3 مشروبات هي الأفضل للقولون

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قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، إن من أفضل المشروبات للقولون والبديلة للمشروب الغازي، هو الماء العادي المطحون معه قشور الليمون أو قشور البرتقال أو الأترنج.

وتفصيلاً، أوضح “الخضيري”، عبر حسابه على “تويتر”، أن “من أفضل المشروبات للقولون، وكبديلٍ للمشروب الغازي: ماء عادي ومعه مطحون قشور الليمون (أو قشور البرتقال أو الأترنج) الكاملة.

وعن المشروبات الثلاثة وقشور الليمون وغيره، قال: “تجرشها جرشاً: اللب مع مادتها الشحمية البيضاء وبقشرها الأصفر، تُجرَش أو تطحن كاملة، وممكن تحليتها بقليل من العسل (وممكن تضيف إليها ماءً غازياً sparkling وتستمتع به كمشروب مجروش)”.

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Source almnatiq

