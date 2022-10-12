“شرطة الطائف” تباشر ادعاءً عن تعرض طفل للعنف من أحد أقاربه

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أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة أن شرطة محافظة الطائف باشرت ادعاءً عن تعرض طفل للعنف من قبل أحد أقاربه.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة العاصمة المقدسة، أنه إشارة لمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول الواقعة، فقد تمت مباشرة الحالة من شرطة الطائف واستدعاء أطرافها.

وأضاف المتحدث أنه تبين من إجراءات الاستدلال أن المقطع تاريخه يعود لقبل عام ولم يقدم للجهات الأمنية بلاغ في حينه عن ذلك، مبيناً أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية وإحالة القضية لجهة الاختصاص.



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Source akhbaar24

