اللجنة الفرعية المالية السعودية – الصينية تعقد اجتماعها الثاني

︎ . المناطق_واس عُقد عبر الاتصال المرئي – أمس – الاجتماع الثاني للجنة الفرعية المالية المنبثقة من اللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، برئاسة مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبد المحسن بن سعد الخلف ومعالي نائب وزير المالية الصيني وانغ دونغ، ومشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات المالية من الجانبين.

وناقش الاجتماع أوضاع وسياسات الاقتصاد الكلي، والتعاون المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية، والتعاون بين المؤسسات المالية.

وأكد الجانبان حرصهم على تعزيز التعاون المشترك والمثمر في إطار المنصات متعدد الأطراف، بما في ذلك مجموعة العشرين وصندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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