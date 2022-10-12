“الجوازات” تؤكد مجدداً: خلو السجل من المخالفات والملاحظات شرط لإصدار أو تجديد جواز السفر

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جددت المديرية العامة للجوازات التأكيد على ضرورة خلو سجل المستفيد من المخالفات والملاحظات، حتى يتاح له إصدار أو تجديد جواز السفر.

وجاء ذلك رداً منها على استفسار أحد المستفيدين، عن إمكانية تجديد جواز السفر، علماً بأنه ممنوع من السفر وتم إيقاف خدماته.

وكانت المديرية قد دعت المسافرين للتأكد من عدة أمور بينها، أن بيانات الجواز مقروءة والصورة واضحة، مع صدور تصاريح السفر اللازمة، والتأكد من مدة صلاحية الجواز.



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Source akhbaar24

