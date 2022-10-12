دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يخطف تعادلاً قاتلاً أمام شاختار (فيديو وصور)

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خطف فريق ريال مدريد الإسباني تعادلاً قاتلاً خلال المباراة التي جمعته بنظيره الأوكراني شاختار مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وتقدم شاختار دونيتسك بهدف في الدقيقة 46 سجله لاعبه أولكسندر زوبكوف قبل أن يخطف أنطونيو رودريجز هدف التعادل في الدقيقة 90+5. ورفع ريال مدريد بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 10 متصدرًا لمجموعته، فيما توقف رصيد شاختار عند النقطة 5 في المركز الثالث. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





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