مواطنون يساهمون في التوعية بمخاطر السمنة

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ساهم مواطنون في التوعية بمخاطر السمنة بهدف زيادة وعي المجتمع بمخاطر السمنة والأمراض المتعلقة بها وكيفية الوقاية منها. وقال شادي العنزي في تغريدة على تويتر: في نهاية المطاف عندما يعبر من خلالنا كل هذا التعب أو نعبره نحن أود أن أكون شخصًا يعيش فحسب أو شخصًا يمر وينتهي. ونشر عبدالله العيدان التميمي، مقطع فيديو يتحدث عن مخاطر تناول الخبز الأبيض، متسائلًا: ما أفضل شيء توصل إليه الطب في إنقاص الوزن بدلًا من تكميم المعدة. أما حساب يدعى ميدو، قال: “كل بثلاث تسلم من السمنة”. وقالت ريما: “ربع ما تأكله يكفيك كي تعيش بصحة جيدة، والثلاث أرباع الأخرى ما هو إلا مصدر دخل للأطباء”، مذيلة التعليق بصورة لشخص يربط على معدته.

مشهيات:

وأردفت نجلاء: “إلى كل ولي وولية أمر، المشهيات اللي تعطونها أطفالكم بحجة ما يأكلون أو ضعاف، تؤثر عليهم في المستقبل من ناحية الوزن أو ترك الطفل يأكل دون كنترول لا حقين على السمنة.. أنا ضد إجبار الأطفال على الأكل بكل الطرق”. ونشر حساب يدعى الفوز: “حاربوها بكل ما تملكون السمنة مو بالشكل والأناقة تؤثر حتى بقراراتك وحياتك ومصيرك.. في الرشاقة ثقة ما توصف في الرشاقة حب للذات كل موديل لايق عليك كل إستايل يناسبك ما تشيل هم شيء حتى في حركتك مشيك، تمشي بخفة وكأن الأرض تنطوي لك، السمنة مقبرة للنفس والشخصية”. وأضاف: “بعد عمر الأربعين المفروض إجباري الواحد يحافظ على نفسه لأن كبير سن وسمين مصيبة، أشوف نساء رجولهم ما تشيلهم من السمنة، أشوف بنات بعمر 15 بنيتها تعطيها عمر 25 بسبب السمنة”.

عزيمة:

وقالت صافيناز: “الله يحفظكم أهم شي العزيمة والرغبة من الداخل بتكافح هالشي”. وتابع أحمد: “تبي تنحف لا تأكل من بعد صلاة العشاء إلى أن تُشرق الشمس علشان عملية الأيض تشتغل في الليل اللي هي حرق الدهون، عاد إذا أصبحت بالعافية عليك أفطر ولا تحرم نفسك”. واستطرد حساب يدعى أحباب النبي: “عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﷺ: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ”. رواه الترمذي. جدير بالذكر أن اليوم العالمي للسمنة يحتفي به العالم يوم 4 مارس من كل عام حيث كان يوم 11 أكتوبر، وتم تغييره من قبل الاتحاد العالمي للسمنة لتوحيد موعد الاحتفاء به عالميًّا لتسليط الضوء أكثر على الحد من السمنة.

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Source almnatiq

