سجل واعتذر للجماهير.. لاعب النصر “أبوبكر”: “أعد كم أن أعطي أكثر في المباريات المقبلة”

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قال مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم الكاميروني” أبوبكر” إن فريقه قادر على العودة إلى سابق مستوياته، كما وعد بالمساهمة مع زملائه في مواصلة مسيرة الانتصارات، مؤكداً أن هدفهم في الجولات المقبلة الحصول على المركز الأول في دوري روشن السعودي.

وساهم أبو بكر في رباعية فريقه في مرمى العدالة بتسجيله هدفاً يعد الثاني له في النسخة الحالية من الدوري، والأول بعد غياب استمر خمس جولات.

وفضل أبوبكر الاحتفال بعد إحراز الهدف بطريقة حملت اعتذاراً لجماهير النصر، وعن ذلك، قال في تصريحات للناقل الرسمي بعد نهاية المباراة: “لم أصل حتى الآن إلى مستواي المعهود، وأعد جماهير النصر أن أعطي أكثر في المباريات المقبلة، وهدفنا الأول هو الصعود للصدارة”.

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Source almnatiq

