تراجع أسرة مستشفيات القطاع الخاص - #عاجل

وبحسب تقرير حديث صادر عن وزارة الصحة السعودية، بلغ عدد أسرة المستشفيات بالمملكة في (كل القطاعات) 22.6 سريراً لكل عشرة آلاف نسمة، بزيادة عن العام الذي سبقه تقدر بـ0.2، فيما بلغ معدل أسرة مستشفيات وزارة الصحة 13.3 سريراً، وبلغ 4.1 أسرة في مستشفيات الجهات الحكومية الأخرى، في وقت سجلت أسرة مستشفيات القطاع الخاص 5.2 أسرة لكل عشرة آلاف نسمة.
مؤشرات الموارد الصحية «لكل عشرة آلاف نسمة» 2021
35.9 الأطبـاء (شاملا أطباء الأسنان)
29.2 الأطباء البشريون
6.7 أطباء الأسنان
9.0 الصيادلة
59.1 التمريض (شاملا القابلات)
57.7 التمريض
1.4 القابلات
38.4 الفئات الطبية المساعدة
0.62 مراكز الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة
أسرة المستشفيات بالمملكة (كل القطاعات) لكل (10 آلاف نسمة)
العام 2021 (22.6)
العام 2020 (22.4)
أسرة مستشفيات وزارة الصحة
2021 (13.3)
2020 (12.9)
أسرة مستشفيات الجهات الحكومية الأخرى
2021 (4.1)
2020 (4.0)
مستشفيات القطاع الخاص
2021 (5.2)
2020 (5.5)
أسرة مستشفيات القطاع الخاص
2021 (5.2)
2020 (5.5)
2019 (5.6)
2018 (5.6)
2017 (5.4)
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