شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار أهلي جدة اليوم.. موسيماني يحقق فوزه الأول مع الراقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض لكم موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز أخبار نادي أهلي جدة السعودي اليوم الأربعاء الموافق 12 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك يأتي فيما يلي..

أهلي جدة يحقق فوز صعب على نجران

ودوّن المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي السعودي فوزه الأول مع الراقي أمام نجران في منافسات الجولة السابعة بهدفين مقابل هدف وحيد لنظيره.

سجل جواو فيتور كوتينهو هدف نجران الأول في الدقيقة 45، قبل أن يصلح عبدالله المقرن النتيجة للأهلي وسجل هدف الفوز ايضا من ضربتي جزاء.

موقف الأهلي في جدول ترتيب دوري يلو بعد الفوز على نجران

رفع النادي الأهلي رصيده للنقطة 14 بعد الفوز الغالي الذي حققه أمام نجران، ليحتل المركز الرابع من جدولة الترتيب، بينما بتجمد رصيد نجران عند 3 نقاط محتلًا المركز الأخير.

الجدير ذكره دخل الأهلي إلى لقاء نجران بالتشكيل التالي..

في حراسة المرمى: محمد الربيعي.

خط الدفاع: علي مجرشي، باسلوس، فهد الحمد، عبد الباسط هندي.

في الوسط: إياد مدني، زياد الجهني، هشام فايق.

الشق الهجومي: هيثم عسيري، لويس جرابان، عبد الله المقرن.

بعد فوز اليوم.. التعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري يلو السعودي 2022/2023

من المقرر أن يقع الأهلي ضيفًا على الرياض مساء الأحد القادم الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري، في افتتاح الأسبوع الثامن من دوري يلو السعودي 2022/2023.

وتبدأ انطلاقة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.