حالات لا تستوجب إصدار ترخيص “موثوق”.. تعرف عليها

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قدم برنامج الشارع السعودي، تقريرًا عبر قناة السعودية، يتحدث عن الحالات التي لا تستوجب إصدار ترخيص “موثوق”.

وأطلقت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، خدمة “موثوق” لـ إتاحة تسجيل الأشخاص والترخيص لتقديم إعلانات على مواقع التواصل الإجتماعي بـ 15 ألف ريال وذلك لمدة ثلاث سنوات.

وأشتملت خدمة “موثوق” على 11 حالة، وهما على النحو التالي: “أصحاب المهن، والحرف وإعلانها عن منتجات في الحساب الشخصي، ومن يقيم وش العمل ويُعلن عنها في حسابه الخاص وكذلك نشر حسابات الأشخاص عبر حسابه الخاص بلا مقابل.

والعمل كمصمم والإعلان عن التصميم عبر الحساب الشخصيـ ومن يُقيم وش العمل ويعلن عنها عبر الحساب الخاص، وإجراء المسابقات عبر حسابات الأفراد على مواقع التواصل الإجتماعي وتصوير اليوميات في الأماكن العامة والتجارية.

ويكون هذا كله دون غرض إعلاني والإعلان عن أكواد الخصم دون الترويج لمنتجات أو سلع، والعمل كوسيط عقاري للهيئة العامة للعقار، وتعلن الهيئة العقارية في الهيئات المرخصة، وأعلنت الهيئة رصدها 229 مخلفة 143 معلنًا في الأيام الأولى.

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Source almnatiq

