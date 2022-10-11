“الداخلية” تعقد ورش عمل تقنية لرفع قدرات منسوبيها بمعرض جيتكس في دبي

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يعقدُ جناح وزارة الداخلية عددًا من ورش العمل التقنية ضمن مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2022 المقام في دبي في المدة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري.

وتستهدف الورش منسوبي الوزارة المشاركين في المعرض، لرفع قدراتهم المعرفية في المجالات التقنية الحديثة والناشئة، كالذكاء الاصطناعي و”إنترنت الأشياء” وتحليل البيانات والمقدمة، بالتعاون مع شركات عالمية ومحلية.

وتشارك وزارة الداخلية في أسبوع جيتكس 2022م للمرة الثامنة بجناح يضمِّ قطاعاتها الأمنية والخدمية ووزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل، عبر 5 محاور رئيسة تحت عنوان “عالم أبشر لوطن آمن”.

وتتضمَّن المحاور أثر عالم أبشر في تحقيق التحول الرقمي وتعزيز الأمن، وتقليل الجريمة بجميع أشكالها، متضمنة الجرائم المعلوماتية، وتعزيز السلامة المدنية والمرورية، وخدمات ضيوف الرحمن، وجهود الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة.





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Source akhbaar24

