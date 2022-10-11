هدف قاتل يقود الفتح لعبور الخليج بثنائية في دوري روشن (فيديو وصور)

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نجح فريق الفتح في تحقيق الفوز على مستضيفه الخليج بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، في ختام الجولة السابعة بدوري روشن السعودي.

وسجل للفتح الهدف الأول لاعبه فراس البريكان في الدقيقة (15)، وعزز النتيجة اللاعب مروان سعدان في الوقت القاتل بالدقيقة (90+11).

فيما سجل للخليج لاعبه سوكول الدقيقة (90+2)، من ركلة جزاء، فيما أهدر كويفا ركلة جزاء في الدقيقة 86، بعدما نجح حارس مرمى الخليج دوجلاس في التصدي لها.

بهذه النتيجة رفع الفتح رصيده إلى النقطة التاسعة في المركز التاسع، وتجمد رصيد الخليج عند 4 نقاط في المركز الـ14.

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Source akhbaar24

