أمير الرياض يبحث موضوعات متعلقة بالمنطقة مع أمراء ومسؤولين (صور)

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استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر عدداً من الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وجمعاً من المواطنين. وبحث أمير الرياض والحضور عدداً من الموضوعات المتعلقة بالمنطقة، وسبل تعزيز التعاون بين رجالاتها ومؤسساتها، ودعم الرؤى والأفكار المطروحة. حضر الاستقبال الأمير محمد بن فيصل بن بندر والأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل مشاري والأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر.

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