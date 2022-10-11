سياسي / الأمين العام لمجلس التعاون يلتقي عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي في مجموعة البنك الدولي

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واشنطن 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف في واشنطن اليوم، عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي في مجموعة البنك الدولي الذي يمثل (مملكة البحرين، جمهورية مصر العربية، جمهورية العراق، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، دولة لبنان، دولة ليبيا، جمهورية المالديف، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة سوريا، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية اليمن) الدكتور ميرزا حسن، وذلك على هامش مشاركة معالي الأمين العام في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز علاقات التعاون مع البنك الدولي.//انتهى//23:49ت م0232

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