200 ألف دولار “فدية” لتحرير 3 صغار شمبانزي

︎

.

المناطق_متابعات

في واقعة غير مألوفة، اختطف أشخاص 3 من صغار الشمبانزي في الكونغو الديمقراطية من أحد ملاجئ الحيوانات.

وطالب الخاطفون بفدية قدرها 200 ألف دولار، فيما سارعت الجهات الأمنية إلى ضبط 5 أشخاص، يُعتقد بأنهم متورطون في الجريمة.

ووصف المسؤول عن المنظمة التي تدير المحمية، فرانك شانترو، بأن واقعة الاختطاف هي “سابقة في البلاد”.

وكشف عامل في المحمية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أن الواقعة تعود إلى شهر سبتمبر/أيلول المنصرم، مشيرًا إلى أن صغار الشمبانزي المختطفة كانت قد تم إنقاذها من الصيد غير القانوني.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

