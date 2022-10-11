الرياض تحتضن أكبر مهرجان اوتليت مؤقت

احتضنت العاصمة الرياض للفترة من 1 إلى 14 أكتوبر أكبر مهرجان اوتليت مؤقت في العالم بحسب موسوعة جنيس للأرقام القياسية لعام 2022 على مساحة تجاوزت ١٤٦ ألف متر مربع.

وضم المهرجان أكثر من 3 ملاين قطعة تعود صناعاتها لما يقارب 1500 علامة تجارية عالمية بتخفيضات تصل إلى 70% وتتجاوزها أحيانا أخرى بخيارات تناسب جميع الأذواق إضافة إلى الأماكن المخصصة للأطفال والمطاعم والعديد من الخدمات والمناظر الجمالية، إضافة إلى التنظيم المميز والذي يعطي الزوار الراحة التامه في التجول.

ولم يقتصر المهرجان على الاوتليت بل صاحبه مهرجان "سنيك مي" أكبر تجمع لعشاق أحذية السنيكرز بتصاميم فريدة متنوعة ومتحف يقام للمرة الأولى في الشرق الاوسط تعرض فيه المقتنيات النادرة والحصرية تصل إلى 200 قطعة نادرة إضافة إلى قسم خاص للرسم على الاحذية حسب الطلب.

وأوضح محمد البديوي أحد العاملين في قسم الرسم أن هذه الخدمة تقدم للمرة الأولى للزوار وبشكل مباشر وتتراوح اسعار الرسمة من 300 إلى 1400 ريال.

ويعد اوتليت٢٠٢٢ من الواجهات المميزة لسكان مدينة الرياض وزوارها للتنوع الكبير في المعروضات ومناسبتها لكافة شرائح المجتمع.