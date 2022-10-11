عامان وعبارة تصريف المياه بالظهرة بلا سفلتة

يعاني سكان قرى الظهرة ودلوه في محافظة المجاردة، من تأخر سفلتة مشروع «عبارة» تصريف مياه الأمطار والسيول لمجرى سيل بتلك القرى.

وقال أحمد القرني إن بلدية المجاردة نفذت منذ أكثر من سنتين، مشروع «عبّارة خرسانية» في أحد المواقع بالقرية وهو «مجرى سيل» لكي يتمكن المواطنون من عبور الطريق أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، وأسهم المشروع في تحرير الحركة المرورية للمتجهين من وإلى قرى الظهرة ودلوه ومدارسها، لكن لم يكتمل ذلك المشروع حيث بقيت العبارة بلا سفلتة منذ أكثر من عامين.

وأضاف محمد القرني أن مشروع العبارة يحتاج صيانة، حيث بدأت مياه السيول تجرف ما حولها من ردميات ترابية وانكشفت أجزاء منها.

من جانبه قال رئيس بلدية المجاردة أحمد العربي، إن كل العبارات بالمحافظة والمراكز التابعة، التي تنفذت إنشائياً في فترة سابقة، تمت دراسة أعمال سفلتتها في الفترة المقبلة.