شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يفقد خدمات نجمه ضد الوحدة بعد التعادل أمام ضمك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، عن مواجهة الوحدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.



الشمراني يغيب عن اتحاد جدة ضد الوحدة بسبب الإيقاف

ويفقد العميد بقيادة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني، خدمات حمدان الشمراني لاعب الفريق ضد الوحدة، بسبب الإيقاف نتيجة لتراكم البطاقات الصفراء على اللاعب برصيد 4 بطاقات منذ انطلاقة الموسم.

يأتي ذلك بعدما حصل حمدان الشمراني على بطاقة صفراء جديدة اليوم في رصيده أمام ضمك باللقاء الذي انتهي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله في الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

ودخل الشمراني لقاء ضمك اليوم وفي رصيده ثلاثة بطاقات صفراء قبل أن يحصل على بطاقة جديدة اليوم أمام ضمك ويغيب بشكل رسمي أمام الوحدة.

اتحاد جدة يحتل وصافة الدوري بعد التعادل أمام ضمك

ورفع الاتحاد رصيده للنقطة 15 في وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي بشكل مؤقت لحين الانتهاء من مباريات الجولة فيما رفع فريق ضمك رصيده للنقطة 12 في المركز السابع.