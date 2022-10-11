شكرا لقرائتكم خبر شراكات استراتيجية لنشر معايير الصحة والسلامة المهنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تنمية وتدريب الكوادر البشرية من خلال برامج الدبلوم في الكليات التقنية، حيث تم تدريب 9 كليات تقنية للبنين والبنات على الصحة والسلامة المهنية، و3 كليات عالمية واحدة للبنين وكليتين للبنات في جدة والقطيف، كما يقدم 13 معهدا من معاهد الشراكات الاستراتيجية برامج الدبلوم في مجال الصحة والسلامة المهنية للبنين والبنات، وبلغ عدد الخريجين حتى الآن أكثر من 1900 متدرب ومتدربة من مرحلة الدبلوم في الكليات التقنية ومعاهد الشراكات الاستراتيجية في مجال الصحة والسلامة المهنية.

وأوضحت نائبة المحافظ للتخطيط ريم المقبل، أثناء مشاركة المؤسسة كشريك حكومي في المؤتمر السعودي الدولي الخامس للسلامة والصحة المهنية المتزامن مع المؤتمر العربي الرابع 2022، أن نشر مفاهيم السلامة والصحة المهنية أصبحت مطلبا ضروريا، لذا عملت المؤسسة على التقيد باللوائح الصادرة من الجهات المعنية، وأهمها «لائحة مسؤوليات المختص بأعمال السلامة والأمن في الوزارات والمصالح الحكومية والجهات ذات الشخصية المعنوية العامة والمؤسسات»، والتي شددت على تنفيذ هذه اللوائح والتأكد من تطبيق نصوصها وموادها بكل دقة على كل الجهات الحكومية والأهلية في حدود الصلاحيات والمسؤوليات المعطاة لها، والمؤسسة تؤكد على جميع المنشآت والأفراد التقيد باللوائح والأنظمة التي تضمن سلامة الجميع.

برامج المؤسسة





برامج تدريبية متخصصة في مجال الصحة والسلامة المهنية



لمن على رأس العمل بالجهات الحكومية والعسكرية والقطاع الخاص



جميع البرامج متوافقة مع المعايير الدولية للصحة والسلامة المهنية



تغطي عددا من اختصاصات الصحة والسلامة منها: