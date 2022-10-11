شراكات استراتيجية لنشر معايير الصحة والسلامة المهنية

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وأوضحت نائبة المحافظ للتخطيط ريم المقبل، أثناء مشاركة المؤسسة كشريك حكومي في المؤتمر السعودي الدولي الخامس للسلامة والصحة المهنية المتزامن مع المؤتمر العربي الرابع 2022، أن نشر مفاهيم السلامة والصحة المهنية أصبحت مطلبا ضروريا، لذا عملت المؤسسة على التقيد باللوائح الصادرة من الجهات المعنية، وأهمها «لائحة مسؤوليات المختص بأعمال السلامة والأمن في الوزارات والمصالح الحكومية والجهات ذات الشخصية المعنوية العامة والمؤسسات»، والتي شددت على تنفيذ هذه اللوائح والتأكد من تطبيق نصوصها وموادها بكل دقة على كل الجهات الحكومية والأهلية في حدود الصلاحيات والمسؤوليات المعطاة لها، والمؤسسة تؤكد على جميع المنشآت والأفراد التقيد باللوائح والأنظمة التي تضمن سلامة الجميع.برامج المؤسسة
- برامج تدريبية متخصصة في مجال الصحة والسلامة المهنية
- لمن على رأس العمل بالجهات الحكومية والعسكرية والقطاع الخاص
- جميع البرامج متوافقة مع المعايير الدولية للصحة والسلامة المهنية
تغطي عددا من اختصاصات الصحة والسلامة منها:
- السلامة الصناعية، الكيميائية، الكهربائية، الاستجابة للحرائق
- البرامج قدمت لـ24 جهة حكومية وخاصة
- استفاد منها 1700 متدرب ومتدربة في هذه الجهات
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