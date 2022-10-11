منح بحثية فلسفية لتشجيع المهتمين على تطوير قدراتهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جمعية الفلسفة والمركز السعودي للفلسفة والأخلاقيات «مبادرة المنح البحثية الفلسفية»، وذلك بدعم من هيئة الأدب والنشر والترجمة، كأول مبادرة من نوعها في المملكة تهدف إلى إثراء الإنتاج البحثي السعودي، وتشجيع المهتمين بالمجال الفلسفي على تطوير قدراتهم البحثية، حيث يمكن للراغبين في المشاركة التقديم عبر الرابط الالكتروني المخصص الذي ينتهي السبت 22 أكتوبر الحالي.

وأوضح رئيس المركز السعودي للفلسفة والأخلاقيات الدكتور حسن الشريف، أن المبادرة تعد الأولى من نوعها وتفتح قنوات تواصل فاعلة ما بين الحاصلين على المنح البحثية والمؤسسات المهتمة بالفلسفة في المملكة وعلى مستوى المنطقة وعلى المستوى العالمي، حيث إنه بإمكان المتقدمين تقديم مقترح بحثي في أحد الموضوعات الرئيسية في المجال الفلسفي أو غيرها من المباحث الثانوية في المجال نفسه.

من جانبه أكد رئيس جمعية الفلسفة الدكتور عبدالله المطيري، أهمية مشاركة المهتمين والمهتمات بالتقديم على المبادرة للفوز بأحد المقاعد المتاحة، التي تتم من خلال المرور بمراحل ومعايير التقييم الدقيقة المعدة لاختيار الحاصلين على المنح البحثية، بهدف اختيار النخبة الذين سوف يسهمون بدورهم من خلال هذه المبادرة في رفع الاحترافية في مجال الكتابة الفلسفية والتبشير بمنتج فلسفي مهم في المستقبل.

عن المبادرة:

