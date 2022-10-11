منح بحثية فلسفية لتشجيع المهتمين على تطوير قدراتهم

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وأوضح رئيس المركز السعودي للفلسفة والأخلاقيات الدكتور حسن الشريف، أن المبادرة تعد الأولى من نوعها وتفتح قنوات تواصل فاعلة ما بين الحاصلين على المنح البحثية والمؤسسات المهتمة بالفلسفة في المملكة وعلى مستوى المنطقة وعلى المستوى العالمي، حيث إنه بإمكان المتقدمين تقديم مقترح بحثي في أحد الموضوعات الرئيسية في المجال الفلسفي أو غيرها من المباحث الثانوية في المجال نفسه.من جانبه أكد رئيس جمعية الفلسفة الدكتور عبدالله المطيري، أهمية مشاركة المهتمين والمهتمات بالتقديم على المبادرة للفوز بأحد المقاعد المتاحة، التي تتم من خلال المرور بمراحل ومعايير التقييم الدقيقة المعدة لاختيار الحاصلين على المنح البحثية، بهدف اختيار النخبة الذين سوف يسهمون بدورهم من خلال هذه المبادرة في رفع الاحترافية في مجال الكتابة الفلسفية والتبشير بمنتج فلسفي مهم في المستقبل.
عن المبادرة:
- تسعى إلى فتح آفاق علمية جديدة
- توفير الدعم العلمي والمادي والمؤسساتي المتكامل من خلال تقديم 10 منح بحثية في مجال الفلسفة
- إتاحة فرصة التفرغ العلمي للبحث والكتابة من ثم النشر في المجلات العلمية المُحكمة
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