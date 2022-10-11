شكرا لقرائتكم خبر بدء القبول للبكالوريوس والدبلوم باتصالات جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتحت كلية الاتصالات والالكترونيات بجدة باب القبول والتسجيل للبكالوريوس التقني ولدرجة الدبلوم (الصباحي والمسائي)، وذلك للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي الحالي 1444هـ.

وأوضح عميد الكلية المهندس فهد العامودي، أن القبول والتسجيل للبكالوريوس التقني سيبدأ من تاريخ 20 / 3 / 1444هـ، ولمدة 5 أيام، وسيكون للمتدربين الراغبين والحاصلين على دبلوم الحاسب الآلي ودبلوم الالكترونيات ودبلوم الاتصالات، فيما سيكون التسجيل لدرجة الدبلوم للمتدربين الراغبين والحاصلين على الثانوية العامة المسار العلمي والمعاهد الصناعية بتاريخ 27 / 3 / 1444هـ، ويستمر 5 أيام.

وأشار إلى أن البكالوريوس الصباحي يخضع لمعايير عدة، بينما يتم قبول المتدربين المتفرغين جزئيا أو كليا في البكالوريوس المسائي، والحاصلين على أحد المؤهلات المطلوبة (دبلوم كليات الاتصالات، ودبلوم الكليات التقنية أو ما يعادله في التخصصات المذكورة، ودبلوم المعاهد الأهلية)، بشرط ألا يكون قد قبل المتقدم في برنامج آخر يشترك في الفترة الزمنية نفسها.