شكرا لقرائتكم خبر تفاهم لاعتماد المعامل والمختبرات بجامعة المؤسس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومَثلت الجامعة في الاتفاقية رئيس الجامعة بالإنابة الدكتورة هناء النعيم، فيما مثل جانب المركز السعودي للاعتماد المدير التنفيذي الدكتور عادل القعيد، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أمين بن يوسف، وعميد عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي الدكتور حامد بن عبدالرؤوف.وأفادت رئيس الجامعة بالإنابة، بأن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن إطار تفعيل سبل التعاون والتواصل، إيمانا بأن التعاون الفعّال نحو تحقيق المنافع المتبادلة يُعد مسؤولية وطنية، تتضافر فيها جهود الجميع لتطوير وتنمية الإنسان والمجتمع، وتحقيق رؤية الوطن للوصول إلى مجتمع معرفي وعلمي منتج.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاهم لاعتماد المعامل والمختبرات بجامعة المؤسس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.