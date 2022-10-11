شكرا لقرائتكم خبر تفاهم لاعتماد المعامل والمختبرات بجامعة المؤسس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت جامعة الملك عبدالعزيز، أمس، مذكرة تفاهم مع المركز السعودي للاعتماد، لتعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، واعتماد المعامل والمختبرات لدى الجامعة، لتحقيق المنافع المشتركة، وذلك بمقر الجامعة الرئيس.

ومَثلت الجامعة في الاتفاقية رئيس الجامعة بالإنابة الدكتورة هناء النعيم، فيما مثل جانب المركز السعودي للاعتماد المدير التنفيذي الدكتور عادل القعيد، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أمين بن يوسف، وعميد عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي الدكتور حامد بن عبدالرؤوف.

وأفادت رئيس الجامعة بالإنابة، بأن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن إطار تفعيل سبل التعاون والتواصل، إيمانا بأن التعاون الفعّال نحو تحقيق المنافع المتبادلة يُعد مسؤولية وطنية، تتضافر فيها جهود الجميع لتطوير وتنمية الإنسان والمجتمع، وتحقيق رؤية الوطن للوصول إلى مجتمع معرفي وعلمي منتج.