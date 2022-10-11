شكرا لقرائتكم خبر أداة مبتكرة تتيح لمستخدمي السناب شات مواجهة تحديات الصحة النفسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في شراكة تتيح لمستخدمي Snapchat القدرة على استخدام أداة مبتكرة ستمكنهم من مواجهة التحديات المرتبطة بصحتهم النفسية، وتساعدهم على اتباع نمط حياة إيجابي وتفعيل أكثر لدور التقنية، أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وتطبيق سناب شات، منصة لتعزيز دور التقنية في الصحة النفسية عبر حلقات وأدوات مهمة للحد من التنمر والإيجابية والتفاؤل، حيث أطلقت Snap Inc منصة Here For You الخاصة بدعم الصحة النفسية ضمن تطبيق Snapchat في المملكة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.

وتوفر منصة Here For You دعما استباقيا ضمن تطبيق Snapchat لمستخدميه الذين قد يعانون من أزمات نفسية أو عاطفية أو لديهم الرغبة في معرفة المزيد حول هذه المشاكل وكيف يمكنهم مساعدة أصدقائهم الذين يعانون منها.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد للتقنية والاستثمار لوكالة التكنولوجيا المهندس ناصر الناصر، أن هذا التعاون مع Snap Inc لإطلاق منصة في المملكة جاء استكمالا لجهود الوزارة لإنشاء منصات تفاعلية تعزز السلامة الرقمية لأفراد المجتمع وتسهم في توعيتهم حول أهمية الاستخدام الإيجابي والهادف للتكنولوجيا.

يمكن للمستخدمين

