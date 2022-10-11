أداة مبتكرة تتيح لمستخدمي السناب شات مواجهة تحديات الصحة النفسية

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وتوفر منصة Here For You دعما استباقيا ضمن تطبيق Snapchat لمستخدميه الذين قد يعانون من أزمات نفسية أو عاطفية أو لديهم الرغبة في معرفة المزيد حول هذه المشاكل وكيف يمكنهم مساعدة أصدقائهم الذين يعانون منها.وأوضح وكيل الوزارة المساعد للتقنية والاستثمار لوكالة التكنولوجيا المهندس ناصر الناصر، أن هذا التعاون مع Snap Inc لإطلاق منصة في المملكة جاء استكمالا لجهود الوزارة لإنشاء منصات تفاعلية تعزز السلامة الرقمية لأفراد المجتمع وتسهم في توعيتهم حول أهمية الاستخدام الإيجابي والهادف للتكنولوجيا.
يمكن للمستخدمين
- البحث عن المصطلحات الشائعة المرتبطة بمشاكل الصحة النفسية
- تظهر لهم منصة Here For You على التطبيق لتزودهم بمصادر ومقالات
- خبراء الصحة النفسية الذين يتمتعون بالموثوقية والكفاءة العالية
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