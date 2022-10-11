من المواطنين يجهلون حقهم في العلاج النفسي64%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كفل نظام الرعاية الصحية النفسية مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها المريض النفسي في المنشآت العلاجية النفسية.. ما مدى إلمامك بهذه الحقوق؟ هذا السؤال أجاب عنه استطلاع رأي نشره موقع هيئة حقوق الإنسان على «تويتر»، وأظهر أن 64% من المواطنين غير ملمين بحقهم في العلاج النفسي بالمنشآت العلاجية النفسية، وأن 17% أكدوا أنهم يعرفون هذا الحق، بينما أشار 19% إلى أنهم يعرفون بعض حقوقهم. وأكدت هيئة حقوق الإنسان أن نظام الرعاية الصحية النفسية راعى الجوانب الإنسانية والعلاجية للمريض، بما في ذلك احترام حقوقه الفردية وحمايته من المعاملة المهينة. وهنا نتعرف على 8 حقوق كفلها النظام للمريض النفسي الذي ألزمت المنشآت العلاجية النفسية بالحفاظ على سرية المعلومات الخاصة به. حقوق مكفولة للمريض النفسي





احترام حقوقه الفردية في محيط صحي وإنساني يصون كرامته ويفي باحتياجاته الطبية



إعلامه بالخدمات العلاجية المتوافرة، ومتى يمكن أن تمنع عنه ومصدر تغطية التكاليف



ألا يعطى علاجا تجريبيا ولو كان مرخصا، أو يدخل في حث طبي أو تجريبي إلا بإذن خطي منه



المحافظة على حريته وعدم تقييدها بعزله إلا عند الحاجة التي يقررها الطبيب ولمدة محدودة



حمايته من المعاملة المهينة والاستغلال وعدم معاقبته بدنيا أو معنويا أو التهديد بهما



تمكينه أو وليه من رفع أي شكوى ضد أي شخص أو جهة في المنشأة العلاجية إذا كان هناك سبب لذلك



تتاح له حرية الحركة داخل المنشأة العلاجية النفسية وخارجها إذا كانت متوافقة مع متطلبات العلاج والسلامة



المحافظة على سرية المعلومات الخاصة به



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