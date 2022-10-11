شكرا لقرائتكم خبر تنافس على تحضير القهوة بالزعفران والهيل والقرنفل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف إبراز ثقافة القهوة السعودية وجمالها وتنوعها، شهد مهرجان القهوة والشوكولاته، الذي اختتم في الظهران، تنافس بين 170 شخصا على إبراز مهاراتهم في تحضير القهوة بإضافة الزعفران والهيل والقرنفل والزنجبيل، فيما صعد منهم متسابقان فقط للفوز بالمركز الأول.

وكانت مدينة الظهران احتضنت المهرجان بمشاركة نحو 50 جناحا وجهة بارزة في قطاعي القهوة والشوكولاته، وعدد من المختصين والخبراء، وتوافد الآلاف من الزوار والسياح للاستمتاع بأركان المهرجان وفعالياته المميزة التي أقيمت على أرض مركز «الظهران إكسبو».

ونظمت ضمن فعاليات المهرجان بطولة «اللاتيه آرت» السعودية، وهي أول بطولة معتمدة في المملكة من قبل منظمة بطولات القهوة العالمية المختصة، تنافس فيها 25 شخصا، على أفضل رسم بالحليب، وفق معايير عالمية، بوجود 12 محكما معتمدين عالميا، منهم محكمون دوليون من جمعية القهوة المختصة العالمية «SCA».

وتضمنت الفعاليات إقامة مسابقة إعداد القهوة السعودية بالطريقة الصحيحة، شارك فيها نحو 170 شخصا، بهدف إبراز ثقافة القهوة السعودية وجمالها وتنوعها بين مختلف مناطق المملكة.

وشكل المهرجان فرصة مناسبة لإظهار إبداعات الأطفال ولمساتهم في تزيين وصناعة الشوكولاته، وركن خاص بالتلوين، أدخل السرور إلى نفوس الأطفال، الذين توافدوا للمشاركة في الورش التعليمية.

كما اشتمل المهرجان على أركان تعريفية بالقهوة وأنواعها وطرق تحضيرها وإعدادها، ابتداء من زراعتها حتى تقديمها كمنتج نهائي للاستهلاك، إضافة إلى تخصيص أجنحة ومنصات ركزت على التعريف بالقهوة السعودية خصوصا.

المهرجان وفعالياته:

