شكرا لقرائتكم خبر غرامات بـ400 ألف ريال لمقاولين مخالفين في نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غَرمت أمانة منطقة نجران عددا من الشركات والمؤسسات التابعة لجهات خدمية بـ400 ألف ريال، تمثلت في 20 مخالفة خلال الـ30 يوما الماضية، لمخالفتها للاشتراطات الفنية والهندسية ووسائل السلامة في إدارة تنسيق المشاريع والبنية التحتية بمواقع مختلفة داخل مدينة نجران. وأكد مدير إدارة تنسيق المشاريع علي آل منصور، استمرار المختصين بالأمانة في متابعة ومعاينة المشاريع وتطبيق اللوائح والأنظمة والجزاءات البلدية حسب المخططات والمواصفات المعتمدة، مشددا على جميع الشركات والمؤسسات المنفذة لمشاريع البنية التحتية بمراعاة الاشتراطات وتطبيق المواصفات الفنية المطلوبة، تجنبا لفرض الغرامات النظامية. وبين أن المخالفات المرصودة طبقت على الشركات والمؤسسات المنفذة لمشاريع البنى التحتية، بسبب عدم التزامها بالمواصفات والمقاييس الفنية واشتراطات السلامة في تنفيذ المشاريع. وبين أن المخالفات المرصودة طبقت على الشركات والمؤسسات المنفذة لمشاريع البنى التحتية، بسبب عدم التزامها بالمواصفات والمقاييس الفنية واشتراطات السلامة في تنفيذ المشاريع. أبرز المخالفات:





عدم قص طبقات الاسفلت حسب المواصفات الفنية



عدم ردم الحفر وإعادتها إلى طبيعتها



إهمال إزالة المخلفات بعد انتهاء العمل والأضرار



العمل دون تراخيص نظامية



معالجة الهبوطات الناتجة عن تسريب المياه



كانت هذه تفاصيل خبر غرامات بـ400 ألف ريال لمقاولين مخالفين في نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.