التحذير من أقنعة تحتوي على مغناطيس تسبب انقطاع التنفس

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ونصحت الهيئة المرضى من مستخدمي هذه الطراز الذين لديهم أجهزة طبية تداخلية مزروعة في أجسامهم، التوقف عن استخدام القناع المحتوي على مغناطيس، واستشارة الطبيب حول البديل المناسب، وفي حال توفر البديل يمكن إتلاف القناع المتأثر.وأوضحت الهيئة أن قناع الوجه والأنف الخاص بأجهزة الضغط الإيجابي المستمر هي أقنعة مخصصة لاستخدام مريض واحد في المنزل، أو لمرضى عدة في بيئة مقدمي الرعاية الصحية، ويستخدم القناع للمرضى مع أجهزة التنفس بخاصية ضغط مجرى الهواء المستمر الإيجابي أو العلاج ثنائي المستوى.
ودعت المستخدمين إلى الإبلاغ عن أي حوادث أو مشاكل يشتبه في ارتباطها بأجهزة أو مستلزمات طبية، من خلال مركز الاتصال الموحد للهيئة على الرقم 19999، أو المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمستلزمات الطبية NCMDR، أو عن طريق منصة تيقظ للبلاغات.
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