شكرا لقرائتكم خبر دعم تطوير تصاميم الأزياء والعطور الفاخرة بـ« 100 براند سعودي2 » ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ودعت الهيئة الراغبين في المشاركة بالبرنامج إلى التسجيل عن طريق الرابط الالكتروني على أن يغلق باب التسجيل الأحد المقبل.وقال الرئيس التنفيذي للهيئة بوراك شاكماك «سنعمل من خلال 100 براند سعودي على دعم العلامات التجارية، وتطويرها، وتكليف أفضل الخبراء للعمل معهم، ولدينا توسع لهذا العام من خلال إضافة العطور وتصميم الأحذية؛ لتشمل عددا أكبر من العلامات التجارية».
وأضاف «ستتم مشاركة خطة البرنامج مع المشاركين بعد الفرز الأولي، والمقابلات الشخصية، ونتطلع لنجاحات أكثر في المستقبل تسهم في وصول الإبداع السعودي لأعلى المستويات في عالم الأزياء».
وستعمل الهيئة على فرز المتقدمين بعد انتهاء مرحلة التسجيل، ومن ثم تحضير العلامات التجارية لمرحلة المقابلات الشخصية مع الخبراء، قبل أن يبدأ البرنامج في تقديم حزمة من البرامج التدريبية والإرشادية لمدة عام، حيث يتخللها جلسات إرشادية واستشارية جماعية وفردية، وورش عمل تدريبية افتراضية وحضورية.
وأضافت الهيئة للنسخة الحالية من البرنامج تصنيفات جديدة؛ لتتيح بذلك للعلامات التجارية المتخصصة في عالم العطور والأحذية التسجيل في البرنامج والاستفادة من الخدمات التي يقدمها، وتنضم بذلك إلى التصنيفات السابقة وهي: أزياء الزفاف، ديمي كوتور، الملابس الجاهزة، المجوهرات، والحقائب، وسيبدأ البرنامج من نموذج عمل العلامة التجارية وهويتها إلى التدريب والتوجيه وتقديم استشارات لتطوير المنتجات، بهدف تطوير عدة جوانب تشمل العلامة التجارية، استراتيجية أداء المبيعات والتسويق، واستراتيجية المشاركات في المعارض الدولية، واستراتيجية التواصل والعلاقات العامة، والتنبؤ باتجاهات الصناعة، والابتكار والتكنولوجيا.
برنامج «100 براند سعودي»
- يأتي امتدادا للنجاحات الكبيرة التي حققها.
- 1400 مشارك بالنسخة الأولىترشح منهم 100 متقدم دخلوا في برنامج متكامل.
- دعمتهم الهيئة بإقامة معارض متخصصة، منها معرض في الرياض وآخر في نيويورك.
- مكنتهم من المشاركة في «معرض وايت» في أسبوع الموضة بمدينة ميلان.
- مشاركتهم في تصميم أزياء كأس السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر دعم تطوير تصاميم الأزياء والعطور الفاخرة
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