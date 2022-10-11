110 آلاف جولة إصحاح بيئي بشوارع الرياض

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وأكدت الأمانة استمرارها في جولاتها للحفاظ على مدينة صحية وخالية من الأوبئة وفق استراتيجية متكاملة تغطي أنحاء العاصمة كافة.وأوضحت في تقريرها الإحصائي الذي يغطي فترة «9»، أن فرقها حققت أعلى جولاتها خلال يوليو، مشيرة إلى أن استمرار تنفيذ جولات الإصحاح البيئي يأتي في إطار اهتمام أمانة منطقة الرياض لجعل المدينة صحية وآمنة، ولتوفير الحماية اللازمة للسكان والزوار أثناء تنقلهم في مختلف أرجاء العاصمة.
جولات الإصحاح البيئي والمكافحة الحشرية:
12,772 جولة في يوليو
12,524 جولة في أغسطس
12,471 جولة في يناير
11,283 جولة في فبراير
12,075 جولة في أبريل
12,471 جولة في مايو
12,360 جولة في يونيو
12,009 جولات في سبتمبر
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