110 آلاف جولة إصحاح بيئي بشوارع الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة منطقة الرياض 110,436 جولة لأعمال الإصحاح البيئي والمكافحة الحشرية منذ بداية العام الحالي 2022 حتى نهاية الربع الثالث منه. وأكدت الأمانة استمرارها في جولاتها للحفاظ على مدينة صحية وخالية من الأوبئة وفق استراتيجية متكاملة تغطي أنحاء العاصمة كافة. وأوضحت في تقريرها الإحصائي الذي يغطي فترة «9»، أن فرقها حققت أعلى جولاتها خلال يوليو، مشيرة إلى أن استمرار تنفيذ جولات الإصحاح البيئي يأتي في إطار اهتمام أمانة منطقة الرياض لجعل المدينة صحية وآمنة، ولتوفير الحماية اللازمة للسكان والزوار أثناء تنقلهم في مختلف أرجاء العاصمة. وأوضحت في تقريرها الإحصائي الذي يغطي فترة «9»، أن فرقها حققت أعلى جولاتها خلال يوليو، مشيرة إلى أن استمرار تنفيذ جولات الإصحاح البيئي يأتي في إطار اهتمام أمانة منطقة الرياض لجعل المدينة صحية وآمنة، ولتوفير الحماية اللازمة للسكان والزوار أثناء تنقلهم في مختلف أرجاء العاصمة. جولات الإصحاح البيئي والمكافحة الحشرية: 12,772 جولة في يوليو 12,524 جولة في أغسطس 12,471 جولة في يناير 11,283 جولة في فبراير 12,075 جولة في أبريل 12,471 جولة في مايو 12,360 جولة في يونيو 12,009 جولات في سبتمبر

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