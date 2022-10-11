شكرا لقرائتكم خبر حكم إداري بنقل مرمى نفايات قريب من المنازل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واطمأنت الدائرة لما ورد في تقرير هيئة الأرصاد وحماية البيئة بحسبانها متخصصة في هذا المجال، من أن الموقع غير ملائم بيئيا لرمي النفايات والمخلفات التي تسببت في تلويث الجو في المنطقة محل الدعوى، وأنه لا بد من البحث عن موقع آخر.إثر ذلك تم إلزام المدعى عليها بنقل مرمى النفايات إلى موقع آخر، حسبما ورد في موقع ديوان المظالم على «تويتر» أمس.
المحاكم الإدارية في أسبوع
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- 18 % حجم إنجاز الدعاوى
محاكم الاستئناف في أسبوع
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- 380 عدد الطلبات المنجزة
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