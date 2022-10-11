شكرا لقرائتكم خبر حكم إداري بنقل مرمى نفايات قريب من المنازل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر ديوان المظالم حكما إداريا بنقل مرمى نفايات قريب من منازل مواطنين اشتكوا من تأثيره السلبي عليهم. وأشار القرار إلى مطالبة مواطنين بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها السلبي، بالامتناع عن نقل مرمى النفايات القريب من منازلهم إلى مكان آخر.

واطمأنت الدائرة لما ورد في تقرير هيئة الأرصاد وحماية البيئة بحسبانها متخصصة في هذا المجال، من أن الموقع غير ملائم بيئيا لرمي النفايات والمخلفات التي تسببت في تلويث الجو في المنطقة محل الدعوى، وأنه لا بد من البحث عن موقع آخر.

إثر ذلك تم إلزام المدعى عليها بنقل مرمى النفايات إلى موقع آخر، حسبما ورد في موقع ديوان المظالم على «تويتر» أمس.

المحاكم الإدارية في أسبوع







1201 جلسة قضائية رقمية



314 عدد الدعاوي المقيدة



470 عدد الدعاوي المنجزة



18 % حجم إنجاز الدعاوى



محاكم الاستئناف في أسبوع