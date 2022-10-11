شكرا لقرائتكم خبر وزير الدفاع يبحث مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني جهود تمديد الهدنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الدكتور رشاد العليمي، بمقر وزارة الدفاع بالرياض.

ونقل وزير الدفاع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس، وتمنياتهما للجمهورية اليمنية الشقيقة وشعبها الأمن والاستقرار والسلام، فيما حمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية وزير الدفاع تحياته إلى قيادة المملكة.

وبحثت خلال اللقاء جهود الأمم المتحدة في تمديد الهدنة، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني بما يحقق الأمن والسلام في اليمن، ونوقشت المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية، إضافة إلى الخطوات المستقبلية للتعامل مع المتغيرات المحتملة.

وأكد وزير الدفاع خلال اللقاء دعم التحالف بقيادة المملكة لمجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، وللجهود المبذولة كافة لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، بما يكفل إنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى حل سياسي شامل ينقل اليمن للسلام والتنمية.