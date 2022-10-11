فيصل بن بندر يطلع على عرض عن موسم الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلع أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر على استعدادات الهيئة العامة للترفيه لفعاليات موسم الرياض 2022 - 2023. وأكد خلال اجتماع مع قيادات الهيئة العامة للترفيه بمكتبه بقصر الحكم أمس، على النجاحات التي حققتها مواسم الرياض على مدى فتراتها السابقة والتطوير في الفعاليات وتقديمها باحترافية أسهمت في الجذب المحلي والدولي وتعزيز السياحة بمنهج ورؤية المملكة 2030. وقدم عرضا عن المواقع والفعاليات المصاحبة وآلية العمل في التنسيق والتنفيذ بين الجهات ذات العلاقة وتوحيد الجهود كافة. حضر الاجتماع أمين منطقة الرياض فيصل بن عياف، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية سعود العريفي، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد المطيري، ومدير الدفاع المدني اللواء الدكتور محمد أبو عباة، ومدير مرور المنطقة العميد محمد القريني. حضر الاجتماع أمين منطقة الرياض فيصل بن عياف، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية سعود العريفي، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد المطيري، ومدير الدفاع المدني اللواء الدكتور محمد أبو عباة، ومدير مرور المنطقة العميد محمد القريني.

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