إشراك المجتمع في أنشطة صون الطبيعة والسياحة البيئية

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وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور طلال بن عبدالله الحريقي أن المذكرة تضمنت التعاون في مجال التراث الثقافي، والمبادرات والبرامج والمشاريع المتعلقة بالتراث، بالإضافة إلى أعمال البحث والمسح والتنقيب الأثري وتأهيل المواقع الأثرية في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية وحمايتها وتسجيلها في سجل الآثار الوطني. وكذلك التعاون في برامج نوعية لإشراك المجتمع التي من شأنها أن تسهم بتعزيز وتنمية ومشاركة واندماج المجتمع المحلي في أنشطة صون الطبيعة والسياحة البيئية المرتبطة بالموروث الوطني والتراثي، وإتاحة البحث العلمي في التراث المادي وغير المادي للمواقع الأثرية والهجر داخل المحميتين ومدى إمكانية إعادة إحيائها وتفعيلها.وتأتي المذكرة ضمن العديد من الاتفاقيات التي أبرمتها هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص، التي تهدف من خلالها إلى المحافظة على التراث الوطني وتاريخ المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
أهم مجالات التعاون:
- أعمال البحث والمسح والتنقيب الأثري
- تأهيل المواقع الأثرية في المحمية
- تعزيز وتنمية ومشاركة واندماج المجتمع المحلي.
- إتاحة البحث العلمي في التراث المادي وغير المادي
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