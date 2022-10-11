شكرا لقرائتكم خبر تعاون لغرس 500 ألف شتلة برية خلال 5 أعوام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرم نادي الإبل والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أمس، مذكرة تفاهم تفضي إلى التعاون على تشجيع الاستثمار القائم على المبادئ العالمية للسياحة البيئية، لتحقيق الإدارة والتشغيل الأمثل للموارد البيئية دون الإخلال بالغطاء النباتي.

وسيقدم المركز للنادي 500 ألف شجرة برية خلال 5 أعوام بواقع 100 ألف شتلة سنويا لزراعتها في الصياهد وأماكن ملاك الإبل، حيث سيوفر المركز بموجب الاتفاق الشتلات المناسبة لنادي الإبل، ويحدد الأنواع النباتية المحلية المناسبة للتشجير في الصياهد وأماكن ملاك الإبل ومدة الزراعة المناسبة.

وأشرف على عملية الاتفاق المدير التنفيذي لنادي الإبل المهندس بندر القحطاني، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر الدكتور خالد العبد القادر، إذ جاء ذلك انطلاقا من رؤية المملكة 2030م التي دعمت التعاون والمشاركة الفعالة بين القطاعات الحكومية.

واتفق الطرفان على التعاون فيما بينهما للعمل على التوعية في مجال المحافظة على الغطاء النباتي، وتنميته في المواقع التابعة لنادي الإبل، بحيث تشمل المذكرة مجالات التعاون الخاصة بدراسات الغطاء النباتي الطبيعي الرعوي والأنواع والمجتمعات النباتية الأخرى، وتقييم استخدامات الأراضي وفقا للمنهجية والعناصر التي يحددها المركز، واستخدام الأشجار والنباتات المحلية حسب طبيعة المواقع التابعة.

وسيعمل نادي الإبل والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر على إطلاق البرامج التوعوية المجتمعية، ومبادرات تنمية الغطاء النباتي (حملة لنجعلها خضراء) في نادي الإبل والمجتمعات المحلية المحيطة، والمشاركة والتنسيق في إجراء الدراسات والمسوحات الدورية للغطاء النباتي في الصياهد وأماكن ملاك الإبل، والتعاون في تقييم إنتاجية أراضي المراعي وتحديد حمولتها الرعوية، والمشاركة بالإرشاد الرعوي في الأنشطة التي ينظمها نادي الإبل.

أبرز الأهداف

