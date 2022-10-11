الدولة تتحمل تكاليف التأشيرات الالكترونية لحاملي بطاقة المشجع «هيا»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، على أن تتحمل الدولة تكاليف الخدمات الالكترونية، الخاصة بمنصة خدمات التأشيرات الالكترونية في وزارة الخارجية، التي تحصل نظير إصدار تأشيرة دخول للمملكة لحاملي بطاقة المشجع (هيا) الخاصة بفعالية كأس العالم قطر 2022م. كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في المملكة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية مصر العربية، فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.

وفي مستهل الجلسة اطلع المجلس على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، من رئيس جمهورية كوريا، وتتصلان بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتناول المجلس إثر ذلك مجمل المحادثات والمشاورات التي جرت بين مسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من الدول في الأيام الماضية، لتقوية أواصر التعاون والارتقاء به إلى مستويات أعلى؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في الاستجابة للقضايا ومواجهة التحديات العالمية.

توازن أسواق النفط

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن المجلس تطرق إلى نتائج الاجتماع الوزاري الـ33 للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، منوها بالدور المحوري الذي تقوم به مجموعة (أوبك بلس) في تحقيق التوازن والاستقرار في أسواق البترول العالمية، وبالتالي دعم الاقتصاد العالمي.

وعد المجلس استضافة مدينة الرياض المكتب الإقليمي للمجلس العالمي للمطارات «ACI» في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، تعكس تقدم المملكة في قطاع الطيران عالميا؛ وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 من خلال استقطاب الشركات والمنظمات العالمية لإقامة مقرات لها في المملكة.

واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

موافقات:

01 تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن تأسيس حوار استراتيجي بين وزارتي الخارجية في المملكة واليابان، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

02 تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة، ووزارة الداخلية واللامركزية في جمهورية النيجر في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

03 تفويض وزير السياحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة الإعلام والثقافة في دولة الكويت للتعاون في مجال السياحة، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

04 تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمملكة وهيئة الإعلام والاتصالات بجمهورية العراق، في مجال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

05 مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في المملكة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية مصر العربية، فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.

06 تتحمل الدولة تكاليف الخدمات الالكترونية - الخاصة بمنصة خدمات التأشيرات الالكترونية في وزارة الخارجية - التي تحصل نظير إصدار تأشيرة دخول للمملكة لحاملي بطاقة المشجع (هيا) الخاصة بفعالية كأس العالم قطر 2022م.

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