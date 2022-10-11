التدخين وتناول حبوب منع الحمل أحد أسباب تخثر الدم والجلطات .. استشاري يجيب

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أوضح استشاري أمراض الدم، الدكتور عمر السحيباني، أسباب تخثر والجلطات، مؤكدًا إمكانية علاجها بالأدوية المعتمدة التي تستخدم علاجيًّا أو وقائيًّا لمن لديهم عوامل خطورة.
وأضاف السحيباني، خلال لقائه ببرنامج «سيدتي» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، أن أسباب تخثر الدم والجلطات تشمل أسبابًا وراثية ومناعية، فضلًا عن تناول بعض الأدوية، أو الإصابة بالأورام والسرطان.
وأكمل استشاري أمراض الدم أن تلك الأسباب تتضمن أيضًا: التدخين وتناول حبوب منع الحمل، والسفر رحلات طويلة بالطائرة والجلوس بعد العمليات الجراحية.
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Source almnatiq
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