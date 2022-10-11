محافظ “تحلية المياه” يستعرض رؤيتهم لتطوير صناعة المياه في منتدى دولي

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استعرض محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المهندس عبد الله العبدالكريم، رؤية المملكة المستقبلية لتطوير صناعة التحلية، عطفاً على إمكاناتها وخبراتها البحثية والعلمية.

وأوضحَ خلال مخاطبته قيادات قطاع المياه والوفود الأوروبية والخبراء والمستثمرين وقادة الأعمال المشاركين في منتدى أمبروزيتي، الذي أقيم في إيطاليا، أن المملكة أنتجت أكثر من 9 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، وتمكنت من نقل المياه من سواحل المدن البعيدة إلى جميع مدن المملكة، حتى أصبحت هذه المهمة الكبيرة سهلة.

وأضاف أن المملكة بدأت استخدام المياه بالمجال الحضري، وأنهم يعملون حالياً على تقديم هذا النوع من مصادر المياه للزراعة، مؤكداً تحقيقهم أقل استهلاك للطاقة في هذه الصناعة بـ2,7 كيلوواط لكل متر مكعب، بينما يستهدفون رقما قياسيا جديدا.

وشهد المنتدى توقيع اتفاقية بين “التحلية” ومجموعة البيت الأوروبي للعمل على عدد من البحوث الاقتصادية والإستراتيجية والتقنية في صناعة التحلية، إضافة إلى تبادل الخبرات والدراسات الإستراتيجية ونقل المعرفة في مجال تحلية المياه والبحوث البيئية.



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Source akhbaar24

