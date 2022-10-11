إطلاق أحدث دورية أمنية بالرياض لرصد المخالفات المرورية والمطلوبين أمنياً في آن واحد

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استعرض الأمن العام أحدث دورياته الأمنية المزودة بأنظمة تقنية عالية الدقة تقوم بمهام متعددة في وقت واحد، مثل رصد المخالفات المرورية والجنائية.

وتهدف تلك الدوريات إلى تعزيز السلامة المدنية والمرورية والتي تعد أحد أهم محاور وزارة الداخلية التي سلطت عليها الضوء ضمن جناحها المشارك في معرض جيتيكس للتقنية 2022 حالياً في دبي.

وعلمت “أخبار 24” أن الأمن العام أطلق نموذجا أوليا لهذه الدوريات الأمنية في مدينة الرياض، حيث باشرت دوريتان أمنيتان مهامهما الأمنية في رصد المخالفات المرورية بهدف التأكد من سلامة المخرجات الصادرة عنهما.

واحتوت الدورية الأمنية على جزأين، علوي مزود برادار وكاميرا تدور بزاوية 360 درجة لرصد المخالفات المرورية كاملة كالسرعة والجوال وحزام الأمان.

واحتوى الجزء السفلي على كاميرتين أماميتين وكاميرتين خلفيتين لرصد المركبات المطلوبة أو الشخص المطلوب أمنياً حتى في حال كان المطلوب أمنياً في مركبة غير مطلوبة، وذلك من خلال تحذير يظهر على شاشة الجهاز داخل الدورية بحيث يستعرض كافة المعلومات للمطلوب أمنياً أو للسيارة المطلوبة وسبب الطلب عليها.



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Source akhbaar24

