السودان يعلن أن الإمارات اشترت كل صادراته من الذهب في 6 أشهر

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المناطق_وكالات

أعلن بنك السودان المركزي أن الإمارات اشترت كل الذهب السوداني الذي تم تصديره في النصف الأول من عام 2022 (يناير – يونيو).

وقالت وكالة الأنباء السودانية إن عائدات الذهب للنصف الأول من العام 2022، بلغت مليار و314 مليون و962 ألف دولارا أمريكيا.

وقد بلغت الكميات التي أشترتها الإمارات بحسب الموجز الاحصائي لتجارة السودان الخارجية للنصف الثاني من العام المالي 2022 وفقا لبنك السودان، حوالي 21.832 كغ من الذهب الخالص، وهو يزيد عن ما تم تصديره لذات الفترة من العام 2021 بحوالي 5 كغ.

ويبلغ احتياطي السودان من الذهب بحسب تصريحات سابقة لوزارة المعادن حوالي 1550 طنا، وينتج الذهب في البلاد عبر القطاع الأهلي التقليدي وبأساليب ووسائل تقليدية ولا تملك الدولة إلا أقله.

وكان بنك السودان هو الجهة الوحيدة التي تقوم بوضع ضوابط شراء الذهب وفي ذات الوقت هو المشتري الوحيد له، ولكن أجبرت الظروف الاقتصادية بالبلاد إلى عدم تمكنه من شراء كل ما ينتجه القطاع الأهلي.

وتقول بعض شركات تصدير الذهب، إن السياسات التي تنتهجها الدولة تجاه الذهب، تعرقل تصديره ولا تمكن بنك السودان من توفير احتياطيات كافية منه.

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Source almnatiq

