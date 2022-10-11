“الهلال” يستأنف تدريباته بعد التعادل أمام “الشباب” بتمارين تكتيكية

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استأنف فريق الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته بعد تعادله أمام نظيره الشباب، مساء يوم أمس الإثنين، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.

واشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء ثم تطبيقات تكتيكية ومناورة فنية لبقية اللاعبين.

وتواجد لاعب الهلال ماثيوس بيريرا بمقر النادي بعد شعوره بآلام في المعدة يوم أمس؛ إذ خضع اليوم كشفًا بالمنظار.

وواصل الرباعي سلمان الفرج، ياسر الشهراني، متعب المفرج ولسيانو فييتو برامجهم العلاجية والتأهيلية.



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Source akhbaar24

