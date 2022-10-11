الأولى من نوعها.. نيوزيلندا تفرض ضريبة على تجشؤ وغازات الأبقار

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في ضريبة تعد الأولى من نوعها في العالم، اقترحت نيوزيلندا فرض ضرائب على تجشؤ الأبقار والغازات التي تطلقها فضلا عن تبول الأغنام.

وأشارت رئيسة الوزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، إلى أن كل أموال الضريبة ستخصص للتكنولوجيا الجديدة والبحوث والحوافز للمزارعين، مضيفة أنها ستدعم القطاع الزراعي.

وأثارت الضريبة غضب القطاع الزراعي في نيوزيلندا، وأشاروا إلى أنها تخاطر بإعاقة إنتاج الغذاء المحلي.

وهو ما أيده رئيس اتحاد المزارعين، أندرو هوجارد، موضحا أنه كان يتم التواصل مع الحكومة لإيجاد خطة لخفض الانبعاثات، بهدف الحفاظ على عمل المزارعين.

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Source almnatiq

