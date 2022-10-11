الشوط الأول.. النصر يقسو على العدالة بثلاثية (فيديو وصور)

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أنهى نادي النصر الشوط الأول من مباراته أمام العدالة متقدمًا بنتيجة 3_0، في اللقاء المقام ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

وشهدت الدقيقة “16” تبديلا اضطراريا أول في صفوف النصر بنزول عبدالله مادو وخروج سلطان الغنام بسبب الإصابة.

وسجل النصر الهدف الأول عن طريق أيمن يحيى بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق عبد الإله العمري يقابلها أبو بكر بلمسة رأسية يلمسها سامي النجعي في اتجاه أيمن يحيى الذي يقابلها بتسديدة قوية بالقدم اليسرى في الشباك عند الدقيقة “23”.

وأضاف أيمن يحيى الهدف الثاني في الدقيقة “26” بعد عرضية من الجانب الأيسر عن طريق كونان يقابلها أيمن برأسية قوية تصطدم في القائم الأيمن وتسكن الشباك وسط متابعة من حارس المرمى.

وعزز النصر تقدمه في الدقيقة 29 عن طريق فينسينت أبو بكر بعد تسديدة أرضية من لويس جوستافو تصطدم في المدافعين وتصل إلى أبو بكر يضعها بكل براعة في الشباك.

وحصل مهاجم نادي النصر، الكاميروني فينسنت أبو بكر على بطاقة صفراء عند الدقيقة “30”.

وحاول لاعبو العدالة تسجيل هدف تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جدوى.





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Source akhbaar24

