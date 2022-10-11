أمطار متفرقة ورياح نشطة على 4 مناطق

شهدت أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، أمطارا رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة، امتدت إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. فيما تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر، على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية كذلك على الجزءين الأوسط والجنوبي من ساحل البحر الأحمر.

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية، بسرعة 20-40 تصل على الجزءين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية، تتحول تدريجياً شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة 10-25كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.