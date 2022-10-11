دورات للمتعافين من الإدمان

أمطار متفرقة ورياح نشطة على 4 مناطق شهدت أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، أمطارا رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة، امتدت إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. فيما تكون... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 15 ربيع الأول 1444 هـ 15 ربيع الأول 1444 هـ

118 ألف متر حظائر عشوائية رصدت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات الأمنية 33 موقعًا عشوائيًا بنطاق بلديتي بريمان والجنوب، تمثلت في أنشطة تدوير النفايات... جدة: مطر المفضلي جدة: مطر المفضلي 15 ربيع الأول 1444 هـ 15 ربيع الأول 1444 هـ

بعد تحمل الدولة لتكاليف التأشيرات.. تعرف على ضوابط دخول حاملي بطاقة هيّا للسعودية وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على أن تتحمل الدولة تكاليف الخدمات الإلكترونية - الخاصة بمنصة... جدة: دوت الخليج جدة: دوت الخليج 15 ربيع الأول 1444 هـ 15 ربيع الأول 1444 هـ

25 كلية تقنية ومعهد تقدم برامج بمعايير دولية تعمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تنمية وتدريب الكوادر البشرية من خلال برامج الدبلوم في الكليات التقنية، حيث تم تدريب... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 15 ربيع الأول 1444 هـ 15 ربيع الأول 1444 هـ

المعرض والمنتدى الدولي لدعم القطاع الزراعي يستقطب 45 دولة تحت رعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة يستقطب المعرض الزراعي السعودي ومنتدى الأعمال الزراعي السعودي 2022 أكثر من 450 شركة من 45 دولة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 15 ربيع الأول 1444 هـ 15 ربيع الأول 1444 هـ

ارتفاع في قبول الطالبات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران عن إتمام إجراءات قبول المتقدمين والمتقدمات للالتحاق بها في درجة البكالوريوس... الظهران: دوت الخليج الظهران: دوت الخليج 15 ربيع الأول 1444 هـ 15 ربيع الأول 1444 هـ

الغذاء والدواء تصدر إنذار سلامة لأحد أنواع أقنعة انقطاع التنفس أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء إنذاراً يخص سلامة الأجهزة المزروعة في الجسم بالأقنعة المحتوية على مغناطيس التي تستخدم مع أجهزة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 15 ربيع الأول 1444 هـ 15 ربيع الأول 1444 هـ

نتائج القبول للمتقدمين على وظائف القوات الخاصة للأمن الحماية أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمتقدمين على الوظائف العسكرية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 15 ربيع الأول 1444 هـ 15 ربيع الأول 1444 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر دورات للمتعافين من الإدمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.