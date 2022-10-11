دورات للمتعافين من الإدمان

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أمطار متفرقة ورياح نشطة على 4 مناطق
شهدت أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، أمطارا رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة، امتدت إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. فيما تكون...
118 ألف متر حظائر عشوائية
رصدت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات الأمنية 33 موقعًا عشوائيًا بنطاق بلديتي بريمان والجنوب، تمثلت في أنشطة تدوير النفايات...
بعد تحمل الدولة لتكاليف التأشيرات.. تعرف على ضوابط دخول حاملي بطاقة هيّا للسعودية
وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على أن تتحمل الدولة تكاليف الخدمات الإلكترونية - الخاصة بمنصة...
25 كلية تقنية ومعهد تقدم برامج بمعايير دولية
تعمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تنمية وتدريب الكوادر البشرية من خلال برامج الدبلوم في الكليات التقنية، حيث تم تدريب...
المعرض والمنتدى الدولي لدعم القطاع الزراعي يستقطب 45 دولة
تحت رعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة يستقطب المعرض الزراعي السعودي ومنتدى الأعمال الزراعي السعودي 2022 أكثر من 450 شركة من 45 دولة...
ارتفاع في قبول الطالبات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن
أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران عن إتمام إجراءات قبول المتقدمين والمتقدمات للالتحاق بها في درجة البكالوريوس...
الغذاء والدواء تصدر إنذار سلامة لأحد أنواع أقنعة انقطاع التنفس
أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء إنذاراً يخص سلامة الأجهزة المزروعة في الجسم بالأقنعة المحتوية على مغناطيس التي تستخدم مع أجهزة...
نتائج القبول للمتقدمين على وظائف القوات الخاصة للأمن الحماية
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمتقدمين على الوظائف العسكرية...
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